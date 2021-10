Für zwei Tage Bundeshaus-Politikerin sein

Layla Ibrahim-Staubli, 47, Cateringunternehmerin

«Ich kam vor sieben Jahren als Flüchtling von Syrien in die Schweiz. In Aleppo arbeitete ich im Unispital als Humangeografin. Hier habe ich mein Leben neu aufgebaut. Ich gründete ein Cateringunternehmen, arbeite im Unispital Zürich und an der Migros-Klubschule. In meinem Land habe ich mich als Kurdin immer schon politisch interessiert. Mit der Frauensession kann ich auch hier eine Tür aufstossen, um meine politischen Visionen für die Schweiz zu teilen. In unserer Kommission setzen wir uns für das Stimmrecht aller Einwohnerinnen ein. Als politisch wache Migrantin, die sich in der Schweiz zu Hause fühlt, will ich mitreden können. Ich möchte mithelfen, das Stereotyp der faulen Flüchtlinge aus der Welt zu schaffen. Die Schweizer sprechen viel über uns Flüchtlinge, doch unsere Sicht, unseren Schmerz kennen viele nicht. Deshalb ist es so wichtig, das Migrantinnen in der Politik repräsentiert sind.