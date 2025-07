Gaurda – Nicht nur bekannt wegen dem Schellen-Ursli

Allegra e bainvgnü a Guarda! Willkommen bei uns im Schellen-Ursli-Dorf!», sagt Josef Barbüda zur Begrüssung auf der Plazzetta zuoscha, dem Dorfplatz. Seit seiner Geburt lebt der 82-Jährige hier in Guarda: 60 Jahre lang war er Landwirt, 45 Jahre Gemeinderat. «Hier am Schellen-Ursli-Brunnen tränkten die Bauern ihre Kühe, bevor sie diese auf die Weide trieben. Mindestens ein Fenster von jedem Haus ist auf einen der Brunnen ausgerichtet – an diesen spielte sich das Dorfleben ab.