Ein weiterer Sticker zeigt einen Spürhund. Das Kampagnenbild zu «Stop Hate Speech». «Die Idee zu dem Projekt gedeiht seit über fünf Jahren, seit ich in New York an der Uno-Konferenz einen Workshop zum Thema Sexismus im Internet leitete.» Mit ihrem Team entwickelte Achermann einen Algorithmus, der im Internet nach potenziellen Shitstorms schnüffelt. Ein Frühwarnsystem. «Das Ziel ist, dass wir Diskussionen im Netz proaktiv positiv färben. Also schon bevor ein Shitstorm entsteht.»