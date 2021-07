Gesellig, gestiefelt und gewichtig

Mit Saloon, Goldgräber-Bar und Steakhouse, entsteht am Rande dieses Dorfes im Kanton Zug jeden zweiten Sommer eine Welt wie im Wilden Westen. Hinter diesem Koboy-Fäscht steckt der Verein Koboy’s aus Menzingen ZG. Die Männer und Frauen zwischen 18 und 35 Jahren haben das Fest von einem Vorgängerverein übernommen. In drei Wochen bauen sie jeweils die temporäre Westernwelt auf, die für ein Wochenende die Country-Fans aus der ganzen Umgebung anlockt. «Wir wollen etwas für die Jungen in der Region tun», sagt Kilian Staub, Präsident der Koboy’s. Das Fest solle eine Alternative zu den Ländler-Anlässen sein, die hier oft stattfinden. Als Cowboy, Saloon-Dame oder Sträfling verkleidet, mischen sich die 19 «Koboy’s» jeweils unter das Festvolk. «Das Schönste ist, dass viele Besucher ebenfalls kostümiert kommen», sagt Tanja Lussi vom Verein.