Gianna Hablützel-Bürkis Welt zwischen Degen und Debatten

Differenzen in der Rechts-Politik

In Riehen BS, bei Hablützel-Bürki zu Hause, klingelt kurz das Telefon. Demi kommt auf eine Tasse Tee vorbei. Kürzlich hat die 27-Jährige den Master in Rechtswissenschaften abgeschlossen. Sie ist Präsidentin der Jungen SVP Basel-Stadt und Vorstandsmitglied der SVP Basel-Stadt. Mutter und Tochter politisieren in derselben Partei – aber nicht immer mit derselben Haltung. «Bei der Ehe für alle waren wir anderer Meinung – und auch in der Asyldebatte haben wir nicht dieselben Positionen», sagt die Mutter offen. Da sei die Tochter weniger hart. «Das ist auch eine Generationenfrage.» Über Politik werde zu Hause diskutiert – nie ohne Reibung. Einig sind sie sich dennoch meist: im Pflichtgefühl, im Leistungsdenken, im Willen, Verantwortung zu übernehmen.