Eiskunstläuferin Alexia Paganini hat einen flauschigen Trainingspartner

Laura Gut-Behrami holt Gold im Super-G

Was für ein Sieg und Freudentag! Lara Gut-Behrami krönt ihre Karriere mit Olympia-Gold in Peking. Die Tessinerin war im Super-G ihren Konkurrentinnen überlegen, stand am Schluss auch den beiden Favoritinnen aus Italien, Federica Brignone und Elena Curtoni, in der Sonne – beide kamen auch nur annähernd an die Zeit von Gut-Behrami heran. Nach Bronze im Riesenslalom an den diesjährigen Spielen und Abfahrts-Bronze 2014 in Sotschi ist es bereits die dritte olympische Medaille für die Ausnahmesportlerin. «Ich definiere mich nicht durch diese Goldmedaille», sagt sie dem «Blick». Vielmehr sei sie stolz, die Hürden der letzten Jahre gemeistert zu haben. Ein Spitzenresultat lieferte auch Michelle Gisin: Die 28-jährige Bündnerin holt Bronze.