Giulia Steingruber turtelt mit ihrem Schatz in Ägypten

Bis jetzt hielt sich Giulia Steingruber, 25, bedeckt, was ihr neues Liebesglück anbelangt. Obschon die Kunstturnerin ihre Beziehung zum Berner Motocrossfahrer Alan Ulmann bereits am Valentinstag 2019 öffentlich machte, fand ihr Liebster bisher kaum auf ihrem Instagram-Profil statt. Im Jahr 2020 will die frühere Kunstturn-Europameisterin diesen Umstand nun aber ändern, wie ihr neuster Beitrag zeigt.