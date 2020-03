Nichtsdestotrotz steht Gjon Muharremaj nun vor einer ungleich grösseren Herausforderung: Immerhin ist der Eurovision Song Contest mit rund 200 Millionen Zuschauern der grösste Musikevent Europas. Kommt hinzu, dass im vergangenen Jahr Luca Hänni für ein regelrechtes Schweizer Revival am ESC sorgte. Der 25-Jährige belegte in Tel Aviv am Schluss den vierten Platz und war damit so erfolgreich, wie seit 26 Jahren kein Schweizer mehr.