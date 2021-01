Als junge Frau habe ich bei einem Besuch im Museum auf der Burg in Raron das Buch «Frauen im Laufgitter» von Iris von Roten gekauft. Die Feministin fordert radikal die Gleichstellung der Frau in allen Bereichen und prangert sogenannt traditionell weibliche Werte an. Katholisch-konservativ erzogen, wie ich war, kam es einer Offenbarung gleich. Vorgestern ist mir das Manifest wieder in die Hände gefallen, und es weckt Erinnerungen.