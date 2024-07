In die Parkanlage der Elfenau kommt Bagus oft, um zu schreiben. Auch «Die Unvollkommenheit des Glücks», ihr neuster Roman, entstand teilweise hier. Die Hauptfiguren sind Ana und Lew, die in verschiedenen Realitäten leben. Ana in der friedlichen Schweiz, Lew im kampfbegeisterten Russland. Ana, die in ihrem bisherigen Leben mehrmals falsch abgebogen ist, glaubt, mit Anfang 40 die Chance auf das richtige Leben und ihr Glück verpasst zu haben, als sie von ihrem Mann verlassen wird und den Job verliert. Lew hingegen, der ein oberflächliches Dasein führt, ist überzeugt, das wahre Leben im Patriotismus zu finden, und zieht als Kampfjetpilot in den Krieg.