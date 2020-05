«Gott weint über diese Pandemie»

Was haben Sie aus der Krise gelernt?

Memeti: Diese Pandemie hat uns eine neue Vision gebracht: Alle Religionen sollten insbesondere in schwierigen ­Situationen zusammenstehen und zusammenwirken. Und wir müssen uns in Krisen mehr auf die menschliche ­Realität als auf theologische Fragen konzentrieren. So können wir Unterschiede besser überwinden.

Walti: Gebäude und Zeremonien sind wichtig, noch wichtiger sind Beziehungen. Die bestehen auch während Social Distancing. Wir haben per Video mit anderen Religionsvertretern gebetet und einander geholfen. Ich möchte mehr in diese Kontakte investieren.

Kohn: Ich habe gelernt, dass wir als Gemeinde diese Pandemie meistern können. In kürzester Zeit haben wir neue Angebote aus dem Boden gestampft – unter Mitgliedern, wo es sonst schwierig ist, neue Technologien einzuführen (lacht). Und wir haben gesehen: Es gibt mehr Interesse an Religion, das ist natürlich wunderbar.