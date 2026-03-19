Alleine tut er das nicht. In der lichtdurchfluteten Stube setzt sich Fluri neben seine Frau Tânia Fluri-Simão (48). Main-Coon-Kater Oliver schnurrt zwischen ihnen auf dem Sofa. Seit zehn Jahren sind sie ein Paar, 2019 heirateten sie im Garten ihres Hauses am Vierwaldstättersee – und später noch einmal in ihrer portugiesischen Heimat. Die promovierte Ökonomin ist Vizepräsidentin der Guido Fluri Stiftung. «Meine Frau hat eine enorme Sozialkompetenz», sagt er. «Sie kann wirklich zuhören – und Menschen stärken.» Viele Betroffene hätten Missbrauch, Gewalt oder Demütigungen erlebt. «Sie öffnen sich meiner Frau.»

Tânia Fluri-Simão bewundert den unermüdlichen Einsatz ihres Mannes. «Guido setzt sich Tag und Nacht für andere ein», sagt sie. Er nickt. «Ich bin ein Getriebener – das weiss sie besser als alle anderen. Wenn Menschen leiden, lässt mich das nicht los.» Und dann: «Wenn ich am Ende meines Lebens sagen kann, dass ich etwas zur Gerechtigkeit beigetragen habe, war es das wert.»

Hier in seinem Zuhause am Vierwaldstättersee findet der Philanthrop Ruhe und neue Kraft. Am Wasser, in der Natur, in der kleinen Kapelle Eggisbühl oberhalb des Hauses. Oder bei seinen Tieren: Neben zwei Katzen leben auf dem Anwesen auch Hasen und Ponys. Tiere, sagt Fluri, begleiten ihn schon sein ganzes Leben. «Sie geben mir eine innere Ruhe.»