Günther Jauch bezahlt Kandidatin aus eigener Tasche

Damit jedoch nicht genug. Als ein neuer Kandidat oder eine neue Kandidatin gesucht wird, wird den hoffnungsvollen Teilnehmern eine Auswahlfrage gestellt, die für Jauch das Fass zum Überlaufen bringt. Innerhalb von zwanzig Sekunden müssen die Ratewütigen in Begriffen wie «Blutsbrüder» oder «Winterpelz» versteckte Tierpaare wie Hündin, Sau, Kuh und Ente entdecken. «Hä? Leute, was ist denn hier los?», ruft Jauch verärgert und ruft aus: «Das kann keiner in 20 Sekunden hinbekommen.» Er soll recht behalten, denn nach dieser Auswahlfrage bleibt der Kandidatenstuhl vorerst leer, es muss eine Alternativfrage gestellt werden.