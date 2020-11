«Hahn im Korb zu sein, ist sehr schwierig»

Für ihn selber sind die zwei Stunden auf der Bühne immer ein schöner Abend. «Ich bin dann unglaublich für mich allein, muss keinen Anruf ent­gegennehmen, nichts.» Zusätzlich zu den Shows konnte er für Graubünden Ferien Radio- und TV-Werbungen sprechen sowie ein neues Kinderbuch promoten. Im September folgten die zwei Preise am Swiss Comedy Award. «Für mich ist es bis jetzt nicht so ein schlechtes Jahr gewesen», resümiert er. «Und trotz all den Widerwärtigkeiten, die er in diesem Jahr mit sich bringt, habe ich einen schönen Beruf. Er hält jung, alles ist offen, Neues kann passieren.» Wie das Reiseformat, mit dem Zucco im nächsten Jahr mit Nik Hartmann am Fernsehen zu sehen sein wird.