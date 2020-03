Wagen Sie eine Prognose, wie lange das Veranstaltungsverbot noch aufrechterhalten wird?

Ich kann nur sagen, was ich in den Medien lese und höre. Es heisst, der Gipfel der Corona-Krise sei in medizinischer Hinsicht Mitte Mai erreicht. Ich gehe davon aus, dass das Bundesamt für Gesundheit das Veranstaltungsverbot morgen bis Ende Monat oder gar in den April reinverlängert.