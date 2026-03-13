Hat Michelle Hunziker einen neuen Partner?

Berruti würde in Hunzikers Beuteschema passen. Der aus Rom stammende Schauspieler ist nicht nur vertraut mit der Glamour-Welt von Michelle Hunziker, sondern ursprünglich ausgebildeter Zahnarzt. Es wäre nicht der erste Dottore, der das Herz der dreifachen Mutter erobert hätte. Sie hatte bereits eine Liebelei mit dem italienischen Chirurgen Giovanni Angiolini und dem Osteopathen Alessandro Carollo. Michelle Hunziker war zweimal verheiratet. Aus der Ehe mit Eros Ramazzotti (62) ging Tochter Aurora (29) hervor, die inzwischen selbst Mutter eines kleinen Sohnes ist. Aus der zweiten Ehe mit Tomaso Trussardi (42) stammen die Töchter Sole (12) und Celeste (10).