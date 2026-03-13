Hat Michelle Hunziker einen neuen Partner?

Erneut ranken sich unzählige Gerüchte um Michelle Hunzikers (49) Liebesleben. Die Moderatorin war vergangenen Sommer noch mit dem italienischen Unternehmer Nino Tronchetti Provera (57) liiert, die beiden schlenderten händchenhaltend durch Mailand.
Ein Liebes-Aus wurde bis heute nicht bestätigt. Dennoch behauptet das italienische Magazin «Oggi» nun, dass Belle Michelle bereits wieder einen neuen Mann an ihrer Seite habe. Die Quelle? Ein angeblicher Augenzeuge, der Hunziker und das Model Giulio Berruti (41) in einer Therme beobachtet haben will, wie sie sich innig miteinander unterhielten und auf Tuchfühlung gingen.
Bisher alles nur Gerüchte
Bilder gibt es keine von der angeblichen Romanze im Wasser. Auch vonseiten Hunzikers oder Berrutis schweigt man. «Oggi» behauptet, das Paar habe sich vor einigen Wochen in Rom kennengelernt.
Hunziker schützt ihr Liebesleben
Michelle Hunziker legt grossen Wert auf ihre Privatsphäre, vor allem, wenn es um ihr Liebesleben geht. In einem RTL-Interview gab die Moderatorin vergangenes Jahr zu, dass es für sie nicht einfach sei, Männer kennenzulernen und zu daten. Dafür greift sie sogar zu ungewöhnlichen Massnahmen: «Die ersten drei Monate nach dem Kennenlernen gibt es keine Schlagzeile. Wir treffen uns in Garagen, es gibt auch gute Airbnbs.»
Berruti würde in Hunzikers Beuteschema passen. Der aus Rom stammende Schauspieler ist nicht nur vertraut mit der Glamour-Welt von Michelle Hunziker, sondern ursprünglich ausgebildeter Zahnarzt. Es wäre nicht der erste Dottore, der das Herz der dreifachen Mutter erobert hätte. Sie hatte bereits eine Liebelei mit dem italienischen Chirurgen Giovanni Angiolini und dem Osteopathen Alessandro Carollo. Michelle Hunziker war zweimal verheiratet. Aus der Ehe mit Eros Ramazzotti (62) ging Tochter Aurora (29) hervor, die inzwischen selbst Mutter eines kleinen Sohnes ist. Aus der zweiten Ehe mit Tomaso Trussardi (42) stammen die Töchter Sole (12) und Celeste (10).