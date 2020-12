Hat Mirka ihren Roger bald wieder für sich?

Ein Schlusspunkt, der ohnehin kommt, aber niemand so bald schon sehen möchte. Doch wer könnte ihm ein Rückzug verübeln? Ganz sicher nicht Ehefrau Mirka! In einem Interview sprach Roger Federer über die diesjährige Saison, die er sausen liess. Mirka, 42, er und die Zwillinge Myla Rose und Charlene Riva, 11, und Leo und Lenny, 6, würden nicht mehr ständig ein- und auspacken und an den nächsten Trip denken. Die Familie verbrachte viel Zeit in der Schweiz. «Das letzte Mal, als ich länger als sechs Wochen zu Hause war, da war ich wohl 16 Jahre alt», erzählte Federer.