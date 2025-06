Hauptproblem von «G&G» existierte seit seiner Geburt

Auch beim «Chalet Muri Talk» in der Berner Vorortsgemeinde herrschte am letzten Dienstag Betroffenheit. Gast von Talkmaster Claudio Righetti (59) war «G&G»-Redaktionsleiterin Paola Biason (59), die erzählte, wie schwer ihr in den letzten Wochen das Arbeiten angesichts des nahenden Endes gefallen sei. «Wir erleben gerade eine schlimme Zeit, und ich habe viel geweint.» Righetti verlas zudem eine Würdigung der Filmikone Ursula Andress (89), die sich nur höchst selten zu Wort meldet. «Ich bedaure es sehr, dass die so lebendige und farbenfrohe Sendung abgesetzt wird. Das Format machte die ganze Breite und Vielfalt der Talente und kreativen Menschen in der Schweiz für alle sichtbar.»