Hausbesuch beim Country-König Albi Matter

Nun ist er also «On the Road Again» und feiert sein 40-Jähriges dort, wo 1980 das erste Country-Festival in der Schweiz stattfand. Im Hallenstadion sind Stammgäste wie die Bellamy Brothers dabei, aber ebenso der Schweizer Blues-Vater Philipp Fankhauser und – natürlich, Matter ist sein Manager – der Zürcher Prix-Walo-Gewinner Florian Fox, der «Swiss Guy» mit Stimmrecht in der Country Music Association (CMA) in Nashville. Doch auch ein junges Talent aus den USA bringt Matter nach Zürich: den 19-jährigen John Foster aus Louisiana. «Der wird ein Superstar», prophezeit Albi. Country boomt. Auch dank Künstlerinnen wie Beyoncé, Miley Cyrus und Taylor Swift. «Grosse Namen helfen, wenn man so ein Festival im Hallenstadion stemmt», sagt Matter, «dennoch bleibt es ein grosses Wagnis.» Der Umzug ist jedoch auch eine Chance: Weit weg vom Althergebrachten ist die Hemmschwelle für ein neues und ein jüngeres Publikum deutlich tiefer.