Am 19. Februar 2024 verkündeten Hazel Brugger (30) und Ehemann Thomas Spitzer (35) in ihrem gemeinsamen Podcast «Hazel Thomas Hörerlebnis»: «Das Baby ist da!» Damit sind die zwei Comedians nun Eltern von zwei Mädchen. Die Geburt sei «sehr, sehr krass gewesen», sagt die 30-jährige Schweizerin. Und krass schnell war sie auch. Nach nur 45 Minuten nach der ersten Wehe habe sie ihr Kind in den Armen halten können. Hazel Brugger sei nach der Geburt so glücklich, wie noch nie in ihrem Leben, sagt sie im Podccast und fügt an «ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass es mir so gut geht nach der Geburt».