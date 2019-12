«Hey Fritz, komm doch auch in den Himmel!»

Sie, Madame Prix Walo, Präsidentin der Show-Szene Schweiz, verdient neben der grossen Anteilnahme höchste Anerkennung und grössten Respekt. Monika hat ihren Fritz in den letzten Jahren während seiner immer schlimmer werdenden Demenz-Krankheit in liebevollster Art gepflegt. «Ich gebe nur etwas zurück von all dem, was mir mein herzensguter Mann gegeben hat.» Ganz bescheiden hat mir das die Tochter des ehemaligen Schwyzer Polizeikommandanten immer wieder gesagt.