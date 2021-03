«Hier geht mein Herz auf»

Die Natur hilft Fiala, mit den Unwägbarkeiten des Lebens umzugehen. Stundenlang spaziert sie am See und durch die Wälder. «Schmerz, Trauer, Ängst kann man sich hier im Engadin rauslaufen. Die Wirkung ist gewaltig. Und ich kann wunderbar Selbstgespräche führen.» Doris lernte ihren Jan mit 16 in der Badi in Zürich kennen. 38 Jahre waren sie verheiratet. Als er mit 70 stirbt, verstreut die Familie seine Asche in den Bergen.