«Ich bin ein echtes Aarekind», sagt «Gesichter & Geschichten»-Reporter Sandro Sabatini, 41. Der Journalist ist in Bremgarten bei Bern aufgewachsen und war so oft wie möglich in und an seinem Hausfluss, der Aare. Deswegen ist seine Sommerserie «Aarekind» für den Berner auch ein echtes Herzensprojekt.