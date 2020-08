Hier lassen die Schweizer Stars die Seele baumeln

Moderatorin Michelle Hunziker, 43, kann sich im Sommer 2020 nicht für das eine oder das andere entscheiden – und macht kurzerhand Ferien in den Bergen wie am Strand. Vor kurzem erst war sie mit ihrer Familie in Südtirol in den Bergen unterwegs. Nun hat sie die Wanderschuhe wieder gegen einen ihrer zahlreichen Bikinis getauscht. Und gönnt sich «eine kleine Abkühlung in der Hitze dieser Tage», wie sie schreibt.