Hier reagiert Luca Hänni auf sein Schauspieldebüt

Hänni schaut mit guten Gefühlen auf die Zeit am Set zurück. «Ich hatte total Glück mit der Besetzung. Die anderen Darsteller haben mir viele Tipps gegeben.» Besonders bei traurigen Szenen war er auf die Unterstützung seiner Kollegen angewiesen: «Sich richtig in die Rolle hineinzuversetzen, war nicht einfach. Der Rat meiner Mitspieler war, sich vorzustellen, dass die Emotionen echt sind, und an eine ähnliche, bereits erlebte Situation zu denken. Das habe ich mir sehr zu Herzen genommen.»