Liedtext «Hemmige»

S'git Lüt, die würden alletwäge nie

Es Lied vorsinge, so win ig jitz hie

Eis singen um kei Prys, nei bhüetis nei

Wil si Hemmige hei

Si wäre vilicht gärn im Grund gno fräch

Und dänke, das syg ires grosse Päch

Und s'laschtet uf ne win e schwäre Stei

Dass si Hemmige hei

I weis, das macht eim heiss, verschlat eim d'Stimm

Doch dünkt eim mängisch o s'syg nüt so schlimm

S'isch glych es Glück, o we mirs gar nid wei

Das mir Hemmige hei

Was unterscheidet d'Mönsche vom Schimpans

S'isch nid die glatti Hut, dr fählend Schwanz

Nid dass mir schlächter d'Böim ufchöme, nei

Dass mir Hemmige hei

Me stell sech d'Manne vor, wenns anders wär

Und s'chäm es hübsches Meiteli derhär

Jitz luege mir doch höchstens chly uf d'Bei

Wil mir Hemmige hei

Und we me gseht, was hütt dr Mönschheit droht

So gseht me würklech Schwarz, nid nume Rot

Und was me no cha hoffen isch alei

Dass si Hemmige hei

