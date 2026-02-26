«Hunderte schrieben mir, dass sie Dasselbe erlebten»

«So etwas habe ich noch nie erlebt. Hunderte Nachrichten habe ich erhalten. Irgendwann hörte ich auf, zu zählen», so Hanselmann. «Sehr viele schrieben mir von ähnlichen Erlebnissen und viele haben mir für meine offenen Worte gedankt», so Hanselmann. Die Zuschriften reichen von «Ich habe genau die Symptome, die du geschildert hast. Ich lasse mich jetzt auch checken», bis «Ich habe Dasselbe erlebt. Mir geht es jetzt auch viel besser», so Hanselmann weiter. «Es ist erstaunlich, welche Wellen das geschlagen hat. Die direkten Rückmeldungen waren überdurchschnittlich positiv. Das habe ich gar nicht so erwartet.»