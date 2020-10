Die Fans wiesen die Moderatorin teils nicht ganz so freundlich auf ihr Fehlverhalten hin, sodass sich Hunziker gezwungen sah, eine Erklärung abzugeben. Sie habe nicht gewusst, dass sich der ganze Felsen in einer Schutzzone befinde, erklärte sie nach dem heftigen Gegenwind. In «absolut gutem Glauben» habe sie sich mit einer lokal ansässigen Person vom Meer her zum Felsen begeben. Zudem hätten sie sich an alle Regeln gehalten, indem sie hinter dem Zaun geblieben seien, der klar einen abgesperrten Bereich der Scala dei Turchi begrenze. «Erst jetzt habe ich erfahren, dass das gesamte Gebiet wegen Erdrutschgefahr nicht betreten werden darf.» Das Verbot werde, wenn man vom Meer her komme, nicht durch Schilder illustriert.