Wie fahren Sie nun runter, um in den letzten Saisonrennen wieder angreifen zu können?

Am Montag empfingen mich mein Freund und meine Familie, das war schön. Zu Hause merkte ich, dass ich emotional ein bisschen ausgebrannt bin. Schon zufrieden, aber nicht mehr so, dass ich Luftsprünge gemacht hätte. In den Tagen danach war ich bei meinem Freund Rémy. Ich habe drei Tage nicht trainiert und freue mich, nun wieder aufs Velo oder auf eine Skitour zu gehen. Das reicht mir eigentlich schon, um weiterzumachen. Vor allem, weil ich in Form bin – und ich ja weiter am Winnertyp in mir arbeiten will.