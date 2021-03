Am 19. September 1978 geboren und in Dübendorf ZH aufgewachsen, entdeckt Steffi Buchli früh den Journalismus. Ab 2003 arbeitet sie als Sportjournalistin beim SRF, 2017 wechselt sie als Programmleiterin zu My Sports. Seit 2021 ist sie die erste Chefredaktorin bei «Blick Sport». Buchli ist verheiratet und Mutter einer Tochter. In Sendungen wie «Arena» engagiert sie sich unter anderem für die Akzeptanz von berufstätigen Müttern.