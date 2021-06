Auf der Götterinsel Bali fand Tamy Glauser nach der Trennung von Dominique Rinderknecht zu sich selbst. Nun ist das Berner Model mit einer neuen Berufung zurück in der Schweiz – die Ex-Freundin unterdessen verlobt. Was Tamy von Domis neuer Liebe hält, weshalb die Rückkehr in die Heimat hart war und warum sich Glauser derzeit am liebsten zuhause verkriecht, erfahrt ihr im SI.Talk.

Sina Albisetti