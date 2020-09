«Ich bin – geschäftlich wie privat – rundum glücklich»

Gegenwärtig pendelt der Berner zwischen seinem Zuhause in der Region Bern und Christinas Domizil in Köln hin und her. Dem gemeinsamen Glück kann auch die Fernbeziehung nichts anhaben. 450 Kilometer Luftlinie trennen die beiden voneinander, wenn jeder bei sich zuhause ist. Das kommt allerdings nicht allzu häufig vor, wie Hänni betont. «Sie hat mich noch bei den letzten Konzerten in diesem Jahr in der Schweiz begleitet, jetzt bin ich eben für zwei, drei Wochen da, dann gehe ich kurz für eine Woche zurück, da kommt sie auch wieder mit, dann bin ich wieder in Köln.»