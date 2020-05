Mit 67 Jahren gehören Sie zur Risikogruppe. Wie ist das?

Ich habe neun Stücke, und in acht von ihnen bin ich am Ende tot. Ich bin ­geübt im Sterben! Bin die Expertin für fröh­liches Sterben. Ein 90-Jähriger im Rollstuhl sagte in den Nachrichten so charmant: «Wenns mi putzt, denn putzts mi.» So simpel ist es. Ich habe aber nichtsdestotrotz endlich Zeit gehabt, meine Patientenverfügung zu machen.