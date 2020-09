Yann Borgstedt wuchs in Genf mit einer jüngeren Schwester auf. Sein Vater, Jean-Jacques Borgstedt, leitet in der vierten Generation das Unternehmen Pelichet, das auf fünf Kontinenten Umzüge durchführt. Borgstedt studierte in den Vereinigten Staaten an der Universität in Boston und lebte danach zehn Jahre in London. Er gründet 1996 eine Firma für Webdesign mit und verkauft sie zwei Jahre später einer französischen Firma. Seit sechs Jahren lebt er in Dubai. «So bin ich näher bei meinen Projekten im Nahen Osten.»