«Ich bin nicht altersmild, eher alterswild»

Sein erstes Gedicht schrieb Lewinsky im Religionsunterricht. Er fand es kürzlich – beim Aufräumen – in einem Umschlag im Gebetsbuch. «Ein sehr böses Gedicht über den langweiligen Religionslehrer.» Er sei früh lesesüchtig gewesen. «Als kleiner Junge unterzog mich meine Mutter einer Leibesvisitation, ehe ich aufs Klo durfte. Sie wusste, wenn ich ein Buch dabeihabe, kommt so schnell keiner mehr rein.» Er kam der Beschlagnahme zuvor, indem er vorab Bücher hinterm Wasserboiler versteckte. «Vor allem Scheiss, Karl May war das Literarischste», erinnert sich Lewinsky. Seine Lesesucht ausgenutzt, ihn dafür aber an ordentliche Literatur herangeführt habe ihn sein Gymi-Lehrer. «Der log mich glatt an, meinte, er müsse für die Bibliothek viele Bücher lesen und entscheiden, ob sie gekauft werden. Ob ich nicht das eine oder andere lesen und ihm sagen könne, ob es gut sei. Das machte mich stolz.» Lewinsky lernte so Weltliteratur wie Hemingways «Der alte Mann und das Meer» kennen – und lieben.