Den drei Wissenschaftlern viel Raum zu geben, sei mutig gewesen, sagt er. «Es ist einfacher, Zweifel zu schüren, als Verantwortung für eine Haltung zu übernehmen.» Doch er lässt jene sprechen, auf die alle zeigen. Dass «Blame» ein Jahr nach Fertigstellung aktueller wirkt denn je, überrascht ihn nicht. «Wir leben in einer Zeit, in der Narrative wichtiger sind als Fakten.» Die Dokumentation gilt als Plädoyer für wissenschaftliche Sorgfalt und als Warnung vor der Verführung durch einfache Erklärungen.



Zum Zustand der Welt hat er viele Gedanken. Für sich selbst zwei Wünsche. Einerseits eine Liebesbeziehung – eine langjährige Partnerschaft ist kürzlich zu Ende gegangen. Andererseits möchte er weitere Filme produzieren, die Bestand haben. Werke, die man auch in 20 Jahren noch schaut. Das sei ihm bislang gelungen: «Ich bin unbescheiden stolz darauf, dass meine Filme gut altern.»