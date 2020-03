Bigna Silberschmidt moderierte von 2017 bis Februar 2020 die Informationssendung «Schweiz aktuell» auf SRF. Neu verstärkt sie das Moderationsteam des Nachrichtenmagazins «10vor10». Zuvor war die Journalistin an verschiedenen Stationen für Radio, Print und Fernsehen tätig. In St. Gallen aufgewachsen, hat sie an der Universität Fribourg Medien- und Kommunikationswissenschaften sowie Zeitgeschichte studiert und später einen Master in Betriebswirtschaftslehre abgeschlossen.