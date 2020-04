Es wird ein Danach geben, denkt sie. Aber was wird als erste Erinnerung zurückkommen? «Ich werde meinen Kindern mal erzählen, dass wir alle zu Hause bleiben mussten. Und dass alle wie verrückt Toilettenpapier kauften – warum auch immer.» Timea Bacsinszky lacht. Die 30-Jährige sitzt auf der Terrasse ihres umgebauten Bauernhauses in den Hügeln oberhalb von Lausanne und schaut über die Felder. In dieser Gegend ist das Aufregendste auch in normalen Zeiten die Hauptstrasse in die Stadt. Mal taucht ein rotes Auto auf, mal ein graues. Jetzt steht alles still, wirken die verstreuten Häuser wie eine in Öl gemalte Landidylle. «Für mich war das die grösste Entdeckung», sagt Bacsinszky, die hier mit ihrem Freund Andreas wohnt. «Wie die Welt ist, wenn es am Himmel keine Flugzeuge mehr gibt. Wie es ist, wenn hier Stille herrscht. Und ich frage mich, ob der Himmel blauer ist als sonst.»