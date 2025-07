«Ich freue mich auf alles, was die Zukunft bringt»

Das erste Treffen mit dem Unternehmen beginnt holprig – und endet vielversprechend. «Sie rief an, weil sie an der falschen Adresse gelandet war», erinnert sich Ka-Ex-Geschäftsführer Pedro Schmidt (41). «Es war ein richtig grusiger Wintertag. Doch eine halbe Stunde später kam sie bei uns mit dem Elektroscooter und einem riesigen Smile an. Da wusste ich: Das wird gut.» Gut-Behrami lacht. «Ich mag es unkompliziert. Ein ewiges Hin und Her mochte ich schon als Sportlerin nicht.»