«Ich habe lange gebraucht, mich von der Geburt zu erholen»

Jetzt ist Zoë Pastelles neuster Film «Mädchen, Mädchen» im Kino, in dem sie Cheyenne verkörpert. Während des Drehs gab es für die 26-Jährige ein kleines Problem: Sie musste eine Miss Perfect spielen in einer Zeit, in der sie sich selbst alles andere als perfekt fühlte. Die Geburt von Ilios nagte an ihrem Selbstbewusstsein. Und trotzdem war sie dankbar um Cheyennes Charakter und den Film. «Ich hätte es nach der Geburt nicht geschafft, eine traurige Rolle zu spielen», sagt sie.