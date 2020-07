Und über was haben Sie konkret nachgedacht?

Elementare Dinge. Wo will ich wohnen? Wo fühle ich mich Zuhause? Was ist Heimat für mich? Ich will wieder meine Heimat finden. Ob ich zurück nach St. Gallen ziehe, weiss ich nicht. Aber ich möchte einen Ort, an dem ich mich daheim fühle, es sich nach einem Heimkommen anfühlt. Das ist nicht hier, wo ich jetzt bin. Mir fehlt das Grüne.