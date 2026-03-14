«Ich habe meinen Frieden gefunden»

Vor vier Jahren zog Natallia Hersche nach Tübach SG zu ihrem Ex-Partner. «Es war eine unruhige, aber sehr lehrreiche Zeit für mich, in der ich viel über mich gelernt habe – was mir guttut und was nicht. Auch beruflich stellte ich mir viele Fragen: Wo gehöre ich hin? Was will ich wirklich tun?» Schliesslich wurde sie auf das Werkheim Neuschwende in Trogen AR aufmerksam, wo Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung wohnen und arbeiten. Hersche erhielt eine Praktikumsstelle. Heute absolviert sie dort die zweijährige Ausbildung zur Arbeitsagogin. «Im Werkheim kann ich mit Menschen arbeiten und kreativ sein – das erfüllt mich.» Sie gestaltet etwa mit den Bewohnerinnen und Bewohnern Kunstkarten. «Es ist schön zu sehen, wie Menschen durch eigenständiges Arbeiten Selbstwert und Stolz entwickeln.» Nach der Trennung von ihrem Partner zog sie vor acht Monaten nach St. Gallen. Hier begann für sie ein neuer, ruhiger Lebensabschnitt. «Ich mag die Stadt sehr – alles ist in der Nähe, es herrscht keine Hektik.»