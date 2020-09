Sie haben Ihr neues Album «Halluzinationen» in den berühmten Abbey Road Studios in London aufgenommen.

Komponiert habe ich bei mir zu Hause in Berlin. Am Piano, das in der Küche steht. Es hat zwei Pedale, welche den Ton dämpfen, das mag ich sehr. Das Klavier in den Studios, an dem famoserweise John Lennon und Paul McCartney sassen, hat nur ein Pedal. Wir deckten es mit Tüchern ab, um den Klang zu mildern.