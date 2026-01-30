«Ich kämpfte wochenlang um mein Leben»

Warum Alexandra Maurer ihre Geschichte erzählt

Wie knapp sie dem Tod entgangen ist, realisiert Alexandra Maurer erst im Nachhinein. «Mein Gynäkologe sagte zu mir: Es war ein Rennen – und Sie haben es per Zufall gewonnen», erinnert sie sich. Doch gesund ist sie damit noch nicht. Kurzatmigkeit, Schwäche und Erschöpfung bestimmen im vergangenen Jahr ihren Alltag. Weitere Abklärungen bringen die nächste Diagnose: ein diffuser Herzinfarkt. Seither lebt Alexandra Maurer mit Herzinsuffizienz. Sie wird ein Leben lang Medikamente nehmen müssen. «Mir wurde bewusst: Kein Tag ist selbstverständlich», sagt sie. Doch diese Erkenntnis raubt ihr nicht die Lebensfreude, im Gegenteil. «Sie wirkt wie ein Geschmacksverstärker im Leben!»