Das persönliche Interview mit Ajla Del Ponte

«Ich kann ‹Grüezi› nicht aussprechen»

Bald gehts los mit den Olympischen Spielen in Tokio! Der Stern der Tessiner Sprinterin Ajla Del Ponte, 25, ist vergangenen Sommer aufgegangen, seit März ist sie Hallen-Europameisterin. Was Gottheiten in ihrem Zimmer tun. Und wie Blätter glücklich machen.