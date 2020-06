«Ich bekomme heute noch Gänsehaut, wenn ich an den Frauenstreik denke!», sagt Flavia Kleiner, 29, bei der Saffa-Insel in Zürich. Unser Treffpunkt ist ein historischer Ort der Frauenbewegung: Architektinnen und Ingenieurinnen erbauten die Insel 1958 für die Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit. Hier erinnert die Gründerin der politischen Organisation Operation Libe-ro und Mit-Initiantin der Kampagne «Helvetia ruft!» an die historische Demonstration am 14. Juni 2019.