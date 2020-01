Trotzdem: 2019 war das Jahr der grünen Welle. Hat Sie das ökologische Feuer nicht erfasst?

Ich habe nicht darauf gewartet. Ich war stets sehr ökologisch. Als wir 1971 unser Haus gebaut haben, wurde noch mit Öl geheizt – was für eine Energieverschleuderung! Wir erneuerten alle Fenster, isolierten Dach und Fassaden, installierten Photovoltaik und heizen mit Pellets. Ich betone gern, dass meine Frau und ich all unsere Einkäufe in der Schweiz machen – und zwar möglichst im Dorf oder in der näheren Umgebung. Mein Privatauto brauche ich kaum. Wer mir eine Lektion erteilen will, muss es erst besser machen. Ich esse auch nicht täglich Fleisch. Alles mit Mass ist das Beste.