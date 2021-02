Und es gibt auch Tage in ihrem Leben, an denen sie sich selbst weniger gut ausstehen kann. «Es gibt Tage, an denen sage ich: ‹Ja ich liebe mich›, und andere, da finde ich ‹hey nei›», erklärt sie lachend. «Ich kann so ein ungeduldiges Ding und so streng mit mir selber sein. Bei aller Selbstliebe: Ich könnte mich selber manchmal auf den Mond schiessen.»