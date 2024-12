Viele haben ihn als das Aargauer Ausnahmetalent in Erinnerung, das 2013 am Barren in Moskau die Silbermedaille für die Schweiz holte: Lucas Fischer (34). Zwei Jahre später zog er sich aus dem Spitzensport zurück. 2018 outete er sich als homosexuell. Heute, sechs Jahre später, kann Lucas Fischer (34) endlich er selbst sein. «Ich bin angekommen und kann mich frei ausleben», sagt er im Gespräch mit Blick. Hinter ihm liege eine turbulente Reise: «Ich stand vor meinem Outing im Fokus der Medien und hatte Angst, mich auszuprobieren, weil ich nicht von jemand anderem geoutet werden wollte. Ich war ja immer noch in der Findungsphase. Das war sehr schwierig für mich.» Doch inzwischen ist Ruhe in sein Privatleben eingekehrt – er fand sogar sein Glück in der Liebe: «Ich bin verliebt, mehr will ich aber nicht verraten.»