Deine «Bachelorette»-Staffel läuft in einer speziellen Zeit an. Die Schweiz und die Welt kämpfen gegen das Coronavirus. Was tust du konkret in Sachen Social Distancing?

Ich halte mich selbstverständlich an die Empfehlungen und Regeln des Bundesamts für Gesundheit. Das bedeutet, ich bleibe viel zu Hause und versuche so wenig wie möglich, nach draussen zu gehen. Die Zeit drinnen vertreibe ich mir mit Gitarre- und Klavierspielen. Es ist eine schwierige Zeit für uns alle, aber dafür die perfekte Gelegenheit, um TV zu schauen. Neben allem Schlechten, was momentan auf der Welt passiert, bringe ich als Bachelorette Liebe und Humor in die Wohnzimmer der Menschen.